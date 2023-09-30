نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمناسبة المولد النبوي.. تكريم 140 من حفظة القرآن في قرية بدسا بالجيزة (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقامت إحدى الجمعيات الخيرية بقرية بدسا التابعة لمركز العياط جنوب محافظة الجيزة، حفلا كبيرا لتكريم حفظة القرآن الكريم من البنين والبنات، وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وبعد ذلك تكريم حفظة القرآن الكريم من الطلاب والطالبات في مشهد رائع، وتم تسليمهم شهادات تقدير وبعض الدروع.

وارتدى الطلاب الذين أتموا حفظ القرآن الكريم جلبابا أبيض وطاقية بيضاء ووشاح أزرق، بينما أرتدت الطالبات عباءة زرقاء وطرحة بيضاء ووشاح أصفر.

واختتم الحفل بسحب واختيار 5 اسماء من الطلاب والطالبات المكرمين، للفوز برحلة عمرة ثم ثم قراءة القرآن الكريم.

تكريم 140 من حفظة القرآن في قرية بدسا بالجيزة

تكريم 140 من حفظة القرآن في قرية بدسا بالجيزة

تكريم 140 من حفظة القرآن في قرية بدسا بالجيزة

تكريم 140 من حفظة القرآن في قرية بدسا بالجيزة

تكريم 140 من حفظة القرآن في قرية بدسا بالجيزة

تكريم 140 من حفظة القرآن في قرية بدسا بالجيزة

تكريم 140 من حفظة القرآن في قرية بدسا بالجيزة