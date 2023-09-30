نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يعلن أسماء المشاركين في الاختبار الشفوي في مسابقة القراءات القرآنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، عن أسماء من لهم حق دخول اختبار القراءات القرآنية للصوت الحسن.

وكتب جمعة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلا: “يسرنا أن ننشر أسماء من لهم حق دخول الاختبار الشفوي المركزي للمشاركين في مسابقة القراءات القرآنية لأصحاب الصوت الحسن تحت سن 30 عاما في القراءات التالية: (قالون عن نافع- ورش عن نافع - الدوري عن أبي عمرو) من طريق الشاطبية".

وحدد وزير الأوقاف مكان وموعد الاختبارات بالقول: "وذلك بمسجد الرحمة بجوار ديوان الوزارة بباب اللوق، الساعة التاسعة صباحًا على مدار 3 أيام، مع ضرورة إحضار صورة الرقم القومي، وصورتين شخصيتين حديثتين وذلك على النحو التالي:

الأحد 1/ 10/ 2023:

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اليوم الاثنين 2/ 10/ 2023

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اليوم الثلاثاء 3/ 10/ 2023

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2. مصطفى محمد زين أحمد الشيشيني البحيرة

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4. عبد الرحمن يوسف عطا عبد المحسن أبو شندي الإسكندرية

5. محمد سعد إبراهيم عبد المقصود بسيوني البحيرة

6. إيمان جمال فاروق حسن الشرقية

7. أحمد أسامة محمد أحمد عشبة كفر الشيخ

8. ميس وليد كامل إبراهيم الغربية

9. ملك وليد كامل إبراهيم الغربية

10. طه عادل عبد الله عبد الحميد الإسماعيلية

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