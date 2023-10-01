نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مع أول يوم دراسة.. محافظ بورسعيد يوجه رسالة لطلاب المدارس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بالتزامن مع بداية أول يوم دراسة وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وقال إن رسالة للطلاب وقال بناتي وأبنائي تلاميذ وطلاب بورسعيد الباسلة..ونحن في بداية العام الدراسي الجديد أحدثكم بلسان الأب وليس كمسئول، الأب الذي يحب ويخشى على أبنائه، ويتمنى أن يراهم في أعلى درجات النجاح والتفوق، كما يتمنى أن يراهم في المستقبل يحققون نجاحات أكثر مما حققه هو نفسه.

وأضاف: أناشدكم الالتزام بالحضور إلى المدارس والإنصات والتجاوب مع المعلمين داخل الفصل، والاستمتاع بالمشاركة في الأنشطة المختلفة وممارسة الرياضة داخل جدران المدرسة.

استكمل كما أنشادكم بمذاكرة دروسكم بشكل يومي وتقسيم اليوم بين المذاكرة والرياضة، والالتزام بأداء العبادات، والاستماع إلى نصائح أولياء أموركم، وعدم إضاعة وقتكم وجهدكم وأموال أولياء أموركم في الدروس الخصوصية التي ستسلب عقولكم وشخصيتكم وسيكون لها أثارها السلبية في الحاضر والمستقبل.

واختتم: أبنائي وبناتي.. أنتظر أنا وأولياء أموركم وأبناء بورسعيد الباسلة نجاحكم وتفوقكم حتى نفخر بكم، وأعاهدكم أن نعمل جاهدين لاستمرار توفير الأجواء الملائمة لتفوقكم، وتنظيم احتفالات كبرى وتكريم المتفوقين من أوائل المحافظة بشكل مميز، وأوائل الجمهورية بشكل غير مسبوق…أبنائي وبناتي وطنكم ينتظر سواعدكم وعقولكم ليواصل التنمية وليصبح أقوى الأوطان بكم في المستقبل القريب.