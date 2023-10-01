نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجازي يتفقد مدرسة السيدة نفسية بالقاهرة لمتابعة انطلاق العام الدراسى الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى مدرسة السيدة نفسية بالقاهرة لمتابعة انطلاق العام الدراسى الجديد.

ويتابع الوزير انتظام الدراسة والتأكد على الحضور وانضباط العام الدراسى الجديد، كما وجه الوزير قيادات الوزارة والمديريات التعليمية والإدارات بمتابعة انتظام الدراسة لتذليل اى عقبات أمام الطلاب والمدارس.

وفي إطار ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، صرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن إلقاء الضوء على تاريخ الفنانة القديرة سميحة أيوب كشخصية مصرية مؤثرة، يأتي في إطار تعريف الطلاب بأبرز الشخصيات المؤثرة في مجال المسرح بكتاب المهارات والأنشطة للصف السادس الابتدائي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الهدف الأساسي هو تنمية ثقافة الطلاب وتعريفهم بالشخصيات المؤثرة في عدد من المجالات المختلفة والتي تتضمن العلوم والأدب والفنون والاقتصاد والصناعة من خلال كتاب المهارات والأنشطة.

كما أكد المتحدث الرسمي أن الصفحات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي للتفاصيل المغلوطة المتعلقة بتاريخ الفنانة سميحة أيوب ليس لها علاقة بكتاب الوزارة ولا تمط له بصلة.

وتناشد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية فيما يتم نشره من معلومات وأخبار والاستناد للمصادر الرسمية.