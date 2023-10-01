نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكة الحديد: فتح باب اشتراكات الطلاب على قطارات 3 أنواع قطارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إتاحة استخراج اشتراكات مخفضة بأسعار رمزية على قطارات (الثالثة المكيفة – الثالثة ذات التهوية - تحيا مصر) بمختلف الخطوط لأبنائنا من طلاب المدارس والمعاهد والجامعات.

ويتم التوجه إلى مكاتب الاشتراك المنتشرة بالمحطات المركزية على مستوى الجمهورية.

اشتراكات الطلاب

تمنح الهيئة تخفيضا لاشتركات الطلبة على قطارات تحيا مصر بنسبة 98% وقطارات التهوية الديناميكية تخفيض بنسبة 97% وقطارات الثالثة المكيفة تخفيض بنسبة 90% على أن يكون التخفيض من قيمة الاشتراك الكامل وطبقا للضوابط التالية:

- يتم صرف الاشتراك وفقا للمسافة بين محطة القيام ومحطة الوصول بحد أقصي مسافة 400 كم.

- تصرف هذه الاشتراكات لطلبة المدارس والمعاهد والجامعات فقط بالقطارات (الثالثة المكيفة – الثالثة ذات التهوية - تحيا مصر) وفى حالة ضبط الاشتراك مع شخص آخر غير صاحب الاشتراك يتم توقيع العقوبة المقررة طبقا للوائح وقوانين الهيئة.

- تستخرج اشتراكات الطلبة لمدة 9 شهور للمسافة بالكامل من أقرب محطة لمحل اقامة الطالب المدون ببطاقة الرقم القومى إلى أقرب محطة لمحل الدراسة المدون بطلب الاشتراك وفي حالة الطلبة التى تزيد مدة دراستهم عن 9 شهور يصرف لهم اشتراكات طلبة بحد أقصى لمدة 3 شهور خلال فترة التدريب العملي.

- يقوم الطالب بشراء استمارة طلب اشتراك وقيمتها 5 جنيهات من خلال شبابيك التذاكر بالمحطات ويقوم بملء الاستمارة واعتمادها من المدرسة أو المعهد أو الجامعة التابع لها بخاتم شعار الجمهورية وتسليمها إلى مكاتب الاشتراكات بالمحطات مرفقا معها عدد 2 صورة شخصية وصورة من بطاقة الرقم القومي.

- يتم السماح للطلبة حاملي اشتراكات الدرجة الثالثة المكيفة بالسفر على قطارات الدرجة الأدنى (التهوية الديناميكية – تحيا مصر) دون تحصيل أي رسوم ودون مقعد، وفي حالة رغبته في حجز مقعد بقطارات التهوية الديناميكية يتم تحصيل رسم حجز مبلغ 5 جنيهات بشباك التذاكر.

- يتم استخراج رسم حجز مقعد للطلبة حاملي اشتراك ثالثة مكيفة بمبلغ 10 جنيهات لكل رحلة بحد أقصى رحلتين يوميا وفي حالة تواجده دون رسم حجز مقعد يعتبر راكب دون تذكرة ويتم تحصيل الأجرة والغرامة المقررة طبقًا للوائح.