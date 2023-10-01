نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيطري الجيزة: انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مديرية الطب البيطري بالجيزة، بدء الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة بدءا من اليوم الاحد 1/10/2023 بكافة ربوع محافظة الجيزة.

حيث تم تجهيز جميع اللجان التي ستجوب كافة أنحاء المحافظة بكافة مستلزمات التحصين، وذلك لتحصين الأغنام والماعز للوقاية من المرض، كما أنه تم استمرار تنفيذ القوافل العلاجية والارشادية لخدمة ودعم المربين، وذلك في إطار المبادرات الرئاسية حياة كريمة وحماية الثروة الحيوانية في كافة أنحاء المحافظة.

ويأتي ذلك بناء على تعليمات وزير الزراعة السيد القصير ومحافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، والدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية وتحت إشراف الدكتور علاء عبد العال أحمد مدير مديرية الطب بالجيزة.

واستهدفت القوافل خلال الأسبوع الماضي ناحية قرية المنوات بمركز ابوالنمرس وقرية العزيزية بمركز البدرشين

حيث تم تقديم الخدمات البيطرية المختلفة من الرش ضد الطفليات الخارجية لـعدد 1500رأس ماشية ودواب وتقديم خدمة التجريع ضد الطفيليات الداخلية لـ 1200 رأس وسحب عينات دم لفحص للمرض البروسيلا لعدد 56راس وعمل فحص تناسلي لـ48 راس وعمل 37 كشف للفحص التناسلي وعلاج 185 طائر ضد الامراض البكتيرية، وتنفيذ 3 ندوات ارشادية لتوعية المربين لمختلف الامراض الحيوانية مثل طاعون المجترات الصغيرة واهمية التامين الصحي علي الماشية.

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