نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرالأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يعلنان افتتاح مساجد بالمحافظة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء عن افتتاح بعض المساجد بالمحافظة خلال احتفالها بانتصارات أكتوبر، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين الوزارة والمحافظة قد استقبل أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اللواء أ.ح/ خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحدالموافق 1/ 10 بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة؛ لبحث التعاون المشترك في عدد من الملفات الدعوية والتثقيفية، والإعداد لافتتاح بعض المساجد بالمحافظة خلال احتفالاتها بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.