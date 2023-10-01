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وزيرالأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يعلنان افتتاح مساجد بالمحافظة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء عن افتتاح بعض المساجد بالمحافظة خلال احتفالها بانتصارات أكتوبر، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين الوزارة والمحافظة قد استقبل  أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اللواء أ.ح/ خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحدالموافق 1/ 10 بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة؛ لبحث التعاون المشترك في عدد من الملفات الدعوية والتثقيفية، والإعداد لافتتاح بعض المساجد بالمحافظة خلال احتفالاتها بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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