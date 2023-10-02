حظك اليوم.. توقعات الابراج ليوم الثلاثاء 3-10-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 أكتوبر 2023 08:30 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 3-10-2023

مهنياً: توتر تعصيب هو العنوان الابرز عن هذا اليوم الضاغط الذي يحمل توتر وعصبية تحت تاثيرات المربع الفلكي بين القمر من الجدي والشمس من الميزان لذلك لا تتهور كما ان القرارت العشوائية ليست في مصلحتك، فحاول إنجاز المطلوب منك لتبقى مرتاحاً من هموم لا دخل لك فيها.

لتفاصيل أكثر تابعوا ابراجكم اليومية والاسبوعية نهار كل يوم سبت على يوتيوب السومرية

عاطفياً: اهتمامك ببعض التفاصيل المهمة يدفع الشريك إلى منحك مزيداً من الثقة وحرية التحرك.

صحياً: لا تتهاون في بعض الأمور التي قد تشكل خطراً على صحتك في المستقبل.

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 3-10-2023

مهنياً: اجواء ولا اروع تحت تاثيرات المربع الفلكي بين القمر من الجدي والشمس من الميزان ما يسهل الاتصالات ويجعل مقاربتك للناس والمفاوضات أكثر إيجابية، وتمضي الوقت بعيداً عن ضجيج الزملاء.

لتفاصيل أكثر تابعوا ابراجكم اليومية والاسبوعية نهار كل يوم سبت على يوتيوب السومرية

عاطفياً: تنشط عاطفياً وتلتقي أشخاصاً في حفل أو مناسبة سعيدة ترتاح إلى صحبتهم.

صحياً: قد تسمع خبراً مفاده أن أحد الأعزاء تعرّض لأزمة قلبية، فيتعكر مزاجك ثم ترتاح.

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 3-10-2023

مهنياً: تعيش يوما جيدا جدا تحت تاثير المربع الفلكي بين القمر من الجدي والشمس من الميزان تاثيات جيدة مساعدة ما يجعلك تحصل على ما تريده من فرص عديدة سوف تنهال عليك لتحسين وضعك المالي، لكن لا يمنع ان تدرس خطواتك جيدا وتفكر ملياً قبل التنفيذ..

لتفاصيل أكثر تابعوا ابراجكم اليومية والاسبوعية نهار كل يوم سبت على يوتيوب السومرية

عاطفياً: مشاريعك العاطفية مع الشريك تتحقق كلها، وقد تواجهان عراقيل محدودة تتلغبان عليها.

صحياً: تشعر بتحسن صحي بعدما تقيدت بتناول الأدوية التي وصفها لك الطبيب.

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 3-10-2023

مهنياً: لا تناسبك بداية فصل الخريف ولا تلاءمك وصول الشمس الى الميزان ولا يساعدك دخول القمر الى الجدي ثلاثة عوامل فلكية في مواجهة مع برجك ما يسبب لك تعب ركض في كل الاتجاهات مسؤوليات واهتمامات ايضافية لا تستسلم للضغوط ولا تسمح للمعنويات بالتراجع حتّى لو واجهت الكثير من المشاكل.

لتفاصيل أكثر تابعوا ابراجكم اليومية والاسبوعية نهار كل يوم سبت على يوتيوب السومرية

عاطفياً: لا تقحم نفسك في مشاكل مع الشريك، وهو يلجأ إليك طالباً منك الوقوف إلى جانبه.

صحياً: تتحسن أوضاعك الصحية وتبشر بأن كل ما تعرضت له من أمراض كان بسبب الأعصاب.

حظك اليوم برج الاسد الثلاثاء 3-10-2023

مهنياً: تقدم سعادة ارباح وتعاطف معك في هذا اليوم الواعد جدا ما يجعلك تنسى كل مشاكلك وتبتعد عن كل ما يسبب لك التوتر ووجع الرأس في مجالك المهني.

لتفاصيل أكثر تابعوا ابراجكم اليومية والاسبوعية نهار كل يوم سبت على يوتيوب السومرية

عاطفياً: عليك أن تفكر بعقلك لا بقلبك فقط تجاه الشريك، وتالياً منحه هامشاً أكبر للتعبير عن آرائه.

صحياً: تشعر بالتوتر ولا تعرف ما السبب، أقصد النادي الرياضي وهدئ أعصابك.

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 3-10-2023

مهنياً: بالرغم من انتقال الشمس من برجك الا انك لا تزال تنعم باجواء داعمة وارادة ثابتة للوصول الى اهدافك وقد تستجد بعض الأمور في العمل، وتسلّط الأضواء على مهارتك وقدرتك على مواجهة الأعباء.

لتفاصيل أكثر تابعوا ابراجكم اليومية والاسبوعية نهار كل يوم سبت على يوتيوب السومرية

عاطفياً: الشريك قادر على تسوية أموره العائلية، فلا تتدخل حتى لا تزيد الوضع تأزماً.

صحياً: إياك والإكثار من تناول اللحوم والدهنيات، ولا سيما أنك قابل للسمنة بسرعة.

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 3-10-2023

مهنياً: تتحسن الامور مع وصول الشمس الى برجك لتعلن بداية فصل الخريف الذي يفتح اك ابواب الدعم والتشهيلات البيرة كي تتقدم كذلك سوف يرطب الزملاء الأجواء في العمل اليوم، ويطرأ مستجد ما يؤشر إلى بعض التبدلات في الظروف مع دخول القمر الى الجدي .

لتفاصيل أكثر تابعوا ابراجكم اليومية والاسبوعية نهار كل يوم سبت على يوتيوب السومرية

عاطفياً: تفرحك الأجواء وتنقلك إلى موقع آخر، فتعيش مغازلة جميلة أو تلتقي بعض الأحبّاء أو تعيش تعويضاً عن خسارة عاطفية سابقة.

صحياً: قد تكثر من التحركات غير المجدية، ما يرتد سلباً على وضعك الصحي، انتبه.

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 3-10-2023

مهنياً: لا تناسبك بداية فصل الخريف الذي يعلن عن وصول الشمس الى مزاجهة مع برجك من الميزان حاملا معه اجواء بطيئة عليك ان تعمل على عدة جبهات حتى يكون النجاح حليفك، وحاول ان تتعاون مع مؤسسات كبرى وأشخاص لهم نفوذ للفوز بمشروع مهم.

لتفاصيل أكثر تابعوا ابراجكم اليومية والاسبوعية نهار كل يوم سبت على يوتيوب السومرية

عاطفياً: نظرتك إلى الحياة تتجه نحو مزيد من الإيجابية، وهذا يعود إلى جرعة التفاؤل التي منحك إياها الشريك.

صحياً: استشر طبيبك بين الحين والآخر، واطلب منه أن يعطيك وصفة لتقوية الفيتامينات في جسمك.

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 3-10-2023

مهنياً: ايجابيات كثيرة بانتظارك والخبر الابرز انتقال الشمس من مواجهة مع برجك ما يعني اجواء ممتازة فتكون من السباقين والمنافسين الاقوى فما عليك إلا المثابرة لتتمكن من تحقيق ما كنت تحلم به منذ مدة طويلة، وخصوصاً أن الفرصة سانحة أكثر من أي وقت مضى.

لتفاصيل أكثر تابعوا ابراجكم اليومية والاسبوعية نهار كل يوم سبت على يوتيوب السومرية

عاطفياً: بعض المشاعر قد تكون عبئاً عليك في العلاقة بالشريك، لذا، يستحسن أن تكون أكثر رصانة في المستقبل.

صحياً: خير الأمور الوسط، وخير الأمور الوسط في تناول الطعام الدسم والابتعاد عما يضر الصحة.

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 3-10-2023

مهنياً: يوم جيد جدا مع وصول القمر الى برجك ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الميزان الضؤ الاخضر معك كي تاخذ قرارات مصيرية كما يتحدث هذا اليوم ان٥راجات وامور مسهلة جدا وعن فرص شخصية تأتي عبر الأصدقاء، وتدخل في مفاوضات شاقة تحقق النصر في نهايتها، مبروك.

لتفاصيل أكثر تابعوا ابراجكم اليومية والاسبوعية نهار كل يوم سبت على يوتيوب السومرية

عاطفياً: تسعى لتعميق العلاقة بالشريك، ونجاحك في ذلك رهن بمدى قدرتك على إقناعه بجديتك.

صحياً: قد تشعر بألم خفيف في بعض المفاصل، يكون السبب الرطوبة والحرارة المرتفعة ، توقَّ.

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 3-10-2023

مهنياً: بالرغم من وصول الشمس الى الميزان الهوائي الصديق الا انك سوف تشعر بالانزعاج والتعب والحيديات والصعوبات تتحت تاثير المربع الفلكي من القمر في الجدي في هذا اليوم الضاغط والمتقلب قد يهدّد بتراجع أو بنزاع وصدام أو بجدال بسبب منافسة او غيرة.

لتفاصيل أكثر تابعوا ابراجكم اليومية والاسبوعية نهار كل يوم سبت على يوتيوب السومرية

عاطفياً: تعرف أوقاتاً عاطفية جميلة واستثنائية، وتعرف بعض العلاقات تحسناً ملموساً.

صحياً: أنت مفعم نشاطاً وحيوية، والفضل في ذلك كثرة التمارين الرياضية التي تمارسها.

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 3-10-2023

مهنياً: انسجام تام هو العنوان الابرز عن هذا اليوم مع انتقال الشمس من مواجهة مع برجك من العذراء الى الميزان ومع بداية فصل الهريف التي تخدم مصالحك لذلك حاول أن تبحث عن الهدوء والراحة، لتنطلق مجدداً نحو غدِ أكثر إشراقاً وانسجاماً مع الآخرين.

لتفاصيل أكثر تابعوا ابراجكم اليومية والاسبوعية نهار كل يوم سبت على يوتيوب السومرية

عاطفياً: أفكار جيدة للمستقبل، والشريك يساعدك إلى حد كبير لتحديد الخطوات وفقاً للأولويات المحددة.

صحياً: قد تلام على إفراطك في تناول المأكولات المضرة، وأنت وحدك ستتحمل النتائج.