الرئيس السيسي يشاهد عرضا عن إنجازات وزارة الصحة خلال 9 سنوات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 أكتوبر 2023 01:28 مساءً - شاهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عرضا خاصا عن إنجازات وزارة الصحة والسكان، وما تم في قطاع الصحة على مدار 9 سنوات خلال مؤتمر حكاية وطن .

وتحدث العرض عن المبادرات الصحية والقوافل التي تم إطلاقها وتطوير منظومة الإسعاف والاستثمارات في القطاعات الصحية وتطوير الوحدات الصحية ومراكز الرعاية الصحية ومراكز الغسيل الكلوى وزيادة مخصصات الأدوية واهتمام الدولة بتوطين صناعة الأدوية وتدشين مدينة الدواء وتطوير الكوادر البشرية وزيادة بدل المهن الطبية وإطلاق مشروع التأمين الصحى الشامل .