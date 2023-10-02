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أحمد جودة - القاهرة - انتخابات الرئاسة 2024.. موعد انتهاء جمع التوكيلات رسميا

اعرف مدة جمع توكيلات انتخابات الرئاسة المصرية 2024 (الجدول الزمني).

انتخابات الرئاسة المصرية 2024، الرئاسة المصرية، انتخابات الرئاسة، موعد انتخابات الرئاسة المصرية 2024، الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشهد مقرات الشهر العقاري في الوقت الحالي وجود ازدحام كبير والعديد من المواطنين في مختلف المحافظات من أجل جمع التوكيلات لصالح المرشحين على منصب رئيس الجمهورية.

ويتسأل بعض المواطنين عن مدة جمع توكيلات انتخابات الرئاسة 2024 والتي كانت قد حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة المصرية 2024 في المؤتمر الأخير.

مدة جمع توكيلات انتخابات الرئاسة 2024

اعرف مدة جمع توكيلات انتخابات الرئاسة المصرية 2024 (الجدول الزمني)

ووفقًا للجدول الزمني التي كانت قد أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات فإن مدة جمع توكيلات انتخابات الرئاسة 2024 هي 20 يومًا، وقد بدأت هذه المدة منذ يوم 25 سبتمبر 2023، وستستمر لـ 21 يومًا حتى يوم 16 أكتوبر 2023، ويتم خلال هذه الفترة دعوة الناخبين، وتلقي طلبات الترشح بداية من يوم 5 أكتوبر، وحتى يوم 14 من أكتوبر2023.

أماكن توثيق تأييدات المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024

الشهر العقاري - توكيلات انتخابات الرئاسة 2024

ويوجد نحو 217 مكتب توثيق على مستوى الجمهورية وفي مختلف المحافظات، كانت قد حددتهم الهيئة الوطنية للانتخابات لتوثيق تأييدات المواطنين بالمجان.

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خطوات توثيق تأييدات المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024

توكيلات انتخابات الرئاسة 2024

يقوم المواطن بالتوجه إلى مكاتب الشهر العقاري التي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، ثم يقوم بتقديم البطاقة الشخصية لمكتب التوثيق.

ثم يبدأ المواطن في إدخال البيانات والمرشح الذي يريدوا تأييده على الجهاز الخاص بالشهر العقاري، حيث يكون هذا الجهاز مرتبطًا بالهيئة الوطنية للانتخابات والأحوال المدنية.

مواعيد عمل مكاتب الشهر العقاري

وتبدأ مواعيد عمل مكاتب الشهر العقاري، من الساعة الـ 9 صباحًا وحتى الساعة الـ 4 والنصف بعد العصر لجمع التوكيلات، على أن يمتد هذا الوقت إذا تواجد عدد من المؤيدين خارج المكتب للإدلاء بالترشيحات.

ويشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد حددت العدد الذي من المقرر له أن يتم جمعه لصالح كل مرشح والبالغ عددها 25 ألف توكيل من 15 محافظة على الأقل وبحد أدنى 1000 تأييد من كل محافظة، ولا يجوز للمواطن تأيد أكثر من مرشح واحد.

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انتخابات الرئاسة المصرية 2024.. مواعيد الاقتراع

اعرف مدة جمع توكيلات انتخابات الرئاسة المصرية 2024 (الجدول الزمني)

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المصرية، وأوضحت بأن المواعيد الخاصة ببدء الاقتراع في الداخل والخارج ستبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحًا وحتى الـ9 مساءً أيام الأحد، الاثنين، والثلاثاء الموافق 10 و11 و12 ديسمبر في الداخل.

فيما يكون موعد بدأ الانتخابات في الخارج، أيام الجمعة والسبت والأحد الموافق 1 و2 و3 من شهر ديسمبر.

الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المصرية 2024

انتخابات الرئاسة المصرية 2024

وكشفت الهيئة الوطنية للانتخابات عن الجدول الزمني الخاص بانتخابات الرئاسة المصرية 2024، والتي جاء كالتالي:-

يتم إعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين يوم 16 أكتوبر. يتم تلقي اعتراضات المرشحين يومى 17 و18 أكتوبر. يبدأ فحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات خلال الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر. يتم تلقى تظلمات المرشحين المستبعدين خلال يومي 23 و24 أكتوبر. يتم اختيار المُرشحين للرموز وفقا لأسبقية تقديم طلبات الترشح، وسيكون أخر موعد لسحب طلبات الترشح يوم الأربعاء الموافق 8 نوفمبر 2023. يتم إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين ورموزهم ونشرها بالجريدة الرسمية يوم الخميس الموافق 9 نوفمبر 2023. تبدء الحملة الانتخابية للمرشحين يوم الخميس الموافق 9 نوفمبر 2023. يكون آخر موعد لتنازل المرشح عن ترشحه يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر 2023، وهي مدة ال 15 يومًا قبل بداية الاقتراع. يتم نشر التنازلات بالجريدة الرسمية خلال يومين من تاريخ تقديم التنازل. يتم توقف الحمالات الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي لانتخابات المصريين في الخارج اعتبارا من الساعة من يوم الأربعاء الموافق 29 نوفمبر 2023 في تمام الساعة 12 صباحا، أي قبل يومين من تاريخ الاقتراع والتي سيكون بالتوقيت المحلي لكل دولة. تكون انتخاب المصريين في الخارج بالتوقيت المحلي لكل دولة من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقين 1 و2 و3 من شهر ديسمبر. يتم توقف الحملة الانتخابية، وبدء فترة الصمت الدعائي للانتخابات الرئاسية بالداخل، اعتبارًا من الساعة 12 صباحا من يوم الجمعة الموافق 8 ديسمبر 2023، أي قبل يومين من تاريخ الاقتراع.

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