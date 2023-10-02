نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نصر مطر: نتواصل مع أعضاء حملة مواطن لدعم مصر.. وإنجازات السيسي غير مسبوقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال نصر مطر منسق حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" في الخارج أن هناك تواصل على مدار الساعة مع أعضاء الحملة في كل دول العالم، خاصة بعدما نجحنا في تدشين حملة غير مسبوقة على مدار تاريخ الجاليات المصرية بالعالم.

وأضاف مطر أن الأيام القليلة القادمة سوف تشهد تحركات من جميع الحملات في الخارج لتنفيذ خطة الحملة في حشد أكبر قدر من أبناء مصر في الخارج لممارسة حقهم الدستوري الأهم وهو المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وذكر منسق حملة مواطن لدعم مصر في الخارج أن أهم أهداف الخطة التي تم الانتهاء منها هو التعريف بالإنجازات غير المسبوقة التي تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خاصة للأجيال الجديدة التي تقيم بالغرب وهي بعيدة بعض الشيء عن هذه المنجزات التي حققها الرئيس والتي لم تتحقق عبر قرن من الزمان.

وأكمل مطر أن الحملة تواجه بكل قوة الأكاذيب التي يطلقها أعداء الوطن والافتراءات التي تنشرها جماعة الإخوان الإرهابية وأن أعضاء الحملة من الكفاءات القادرة على تفنيد أي ادعاء وتصحيح أي مغالطات.