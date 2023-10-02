للاحتفال بنصر أكتوبر .. الآلاف يتوافدون على استاد طنطا ومطالبة السيسي بالترشح في الانتخابات الرئاسية .. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 أكتوبر 2023 04:37 مساءً - تشهد منطقة الاستاد بمدينة طنطا في محافظة الغربية توافد الآلاف من المواطنين من كافة ربوع المحافظة، لحضور الاحتفالية التي ستقام مساء اليوم احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

واحتشد الآلاف من المواطنين رافعين أعلام مصر وصور للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولافتات تطالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية. وأكد المواطنون على دعمهم وتأييدهم الرئيس عبد الفتاح السيسي ومطالبتهم له بخوض الانتخابات الرئاسية، ليُكمل ما بدأ من إنجازات ملموسة على أرض الواقع شهدتها مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية.