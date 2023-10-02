السيسي خلال مؤتمر حكاية وطن: أحيانا يضع البعض قواعد صارمة تعطلنا عن رعاية الأطفال بأسر بديلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 أكتوبر 2023 04:37 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بمؤتمر حكاية وطن: من 3 سنوات كان في عدد من دور الرعاية محتاجة رفع كفاءة، وقلتلها بدون شك في رعاية مناسبة من الدولة، ولكن يبقى ان الطفل الذى يتم رعايته وسط أسرة لديها كرم وعطف يمكن أن يحل المسألة ليست المالية ولكن نعطيه رعاية تخليه إنسان أكثر استواء.

وأضاف: كان في قواعد صارمة في رعاية الأطفال في أسر بديلة، أحيانا بنحط معايير تعطلنا، وناس بتقعد في المكاتب تكتب معايير ولما نطبقها في الواقع تخلى الفرص تتراجع بشكل كبير، في ناس طيبة كثيرة وطالما مستعدين نشيل شرط المؤهل العالى.

وتابع: هل في أسرة متوسطة التعليم أفضل أم في دار رعاية، لا يمكن أن الرعاية التي يتم تكثيفها في أسرة واحدة تتساوى مع دار رعاية وانا شفت ده في أمريكا، إذا لم نهتم بالطفل في الوقت الحالي وهو طفل غدا هيكون في شاب أو شابة وكنت بحكى الكلام ده كفكرة للشيخ محمد بن زايد، قولتله في نص في القرآن فليكرموا اليتيم، وكأنه مطلبا إلهيا للأمة والمجتمع أنهم يهتموا باليتيم وقولته إنى قولت للدكتورة نيفين الكلام ده من سنة وهى غطست ومقبتش تانى.

وأكمل : أنا عارف الظروف كويس وبحكى للناس لكن اللى عجبنى أنه قال إنه هيعمل المشروع عنده في الإمارات، الفكرة ليست في طفل محتاج ولكن طفل نعطيه رعاية والمجتمع يقوله إحنا معاك فياخد أفكار، هل هنفضل مش معانا، وحتى لو هنفضل معناش لأجل خاطر الأيتام.