الرئيس السيسي يزور المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 أكتوبر 2023 04:37 مساءً - حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، على زيارة المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

زيارة المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة (1)

زيارة المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة (2)

زيارة المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة (3)

زيارة المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة (4)

زيارة المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة (5)

زيارة المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة (6)