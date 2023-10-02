مسيرة للقبائل العربية تصل ميدان القائد إبراهيم بالإسكندرية لدعم الرئيس

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 أكتوبر 2023 06:31 مساءً - شهد ميدان القائد إبراهيم، وسط الإسكندرية مسيرة للقبائل العربية، بمناطق غرب الإسكندرية للمشاركة فى احتفالات ذكرى نصر أكتوبر ومطالبة الرئيس السيسى بالترشح فى الانتخابات الرئاسية القادمة، رافعين أعلام مصر ويحملون صور الرئيس السيسى فيما ارتدى البعض تيشيرتات تحمل صور الرئيس السيسى.

وشهد ميدان القائد إبراهيم، توافد مسيرات التأييد ودعم للرئيس السيسى، وحمل المشاركون أكبر علم لمصر بطول 70 مترا، حيث رفع المشاركون علم مصر وصور الرئيس السيسى، يرددون " تحيا مصر" ويطالبون الرئيس بالترشح فى الانتخابات الرئاسية القادمة، وأكد الأهالى على أن الرئيس السيسى قدم العديد من الإنجازات سواء فى مجال الطرق والكبارى أو البنية التحتية، ومشروعات تنموية فى قرى حياة كريمة، ومشروع بشاير الخير الذى نقل المناطق العشوائية نقلة حضارية.

وطافت المسيرات شوارع وسط الإسكندرية، يحملون الأعلام والأغانى الوطنية وصولا إلى ميدان القائد إبراهيم للمشاركة فى احتفالات الذكرى الـ50 لنصر أكتوبر المجيد.