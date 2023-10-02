انت الان تتابع خبر مصر تواجه كارثة مرعبة والنار تشتعل الى السماء..وهذا هو العدد للحصيلة النهائية لضحايا!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تمكنت فرق الدفاع المدني في مصر، من السيطرة على حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، بعدما أسفر عن سقوط مصابين وانهيار الواجهة الرئيسية للمبنى.

وكشفت مصادر طبية مصرية، عن ارتفاع عدد المصابين إلى 100 شخص الذي تم نقلهم إلى المستشفيات، وفق قناة "العربية".

وسيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية، على حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية وبدأت عملية تبريد المبنى.

وأفادت وسائل الإعلام المصرية، أن القوات المسلحة دفعت بطائرتين للمساعدة في إخماد الحريق، ونيرانه.