كبير مشجعى منتخب مصر يشارك باحتفالية نصر أكتوبر وتأييد السيسي فى طنطا.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 أكتوبر 2023 07:32 مساءً - شارك جمال حمدون كبير مشجعي منتخب مصر وأحد أبناء مدينة كفر الزيات في محافظة الغربية، في احتفالية نصر أكتوبر وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث ارتدى علم مصر خلال الحفل ممسكاً في يده الأعلام.

وبدأ الحفل بفقرة غنائية للفنان الشعبي رضا البحراوي خلال حفله الكبير بمنطقة الاستاد في مدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية، بالأغاني الوطنية حيث تجمع الآلاف من المواطنين للمشاركة في الاحتفالية الكبيرة لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة ومرور 50 عاما على الانتصارات المجيدة.

وغنى "البحراوي" خلال الحفل العديد من الأغاني الخاصة به والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، فيما شارك الجمهور خلال الحفل النجوم بالأغاني الخاصة بهم في جو سادته روح السعادة والفرح بين جميع الحضور.