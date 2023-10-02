نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السياحة والآثار تشارك في فعالية "حلول السياحة المستدامة" بالأقصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت وزارة السياحة والآثار في فعالية " حلول السياحة المستدامة من أجل غد أفضل" والتي أقيمت بمدينة الأقصر، ونظمها مشروع الاستثمار في السياحة المستدامة والمتكاملة بمدينة إسنا.

وقد حضر الفعالية وفد من وزارة السياحة والآثار ضم كل من الدكتور أبو بكر أحمد عبدالله رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالمجلس الأعلى للآثار، والدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار للتدريب، والدكتور فتحي ياسين مدير عام مناطق آثار الأقصر، كما شارك في الفعالية مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية شون جونز.

وتهدف الفعالية إلى إتاحة الفرصة نحو التعرف على إمكانات الاستثمار والنمو الاقتصادي الشامل بمدينة إسنا، لا سيما في قطاع السياحة الثقافية، وكذلك التواصل وبناء الشراكات بين الأطراف المعنية بمجال السياحة الثقافية، حيث تم خلال الفعالية مناقشة مستقبل مشروع تنمية إسنا بمحافظة الأقصر.

وخلال فعاليات اليوم شارك ممثلو الوزارة في جلسة تشاورية وحوارية بين الأطراف المعنية المشاركة، استعرضوا خلالها جهود وزارة السياحة والآثار وما تم إنجازه فيما يتعلق بالاتفاقية الخاصة بمنحة الاستثمار المستدام في السياحة «سايت»، والخاصة بتنفيذ عدد من الأنشطة في مجال السياحة والتراث الثقافي والآثار، وتطوير مواقع التراث الثقافي، ومنها مشروع تنمية مدينة إسنا ومشروع الإدارة السياحية المتكاملة للتراث الثقافي بالقاهرة التاريخية ومدينة الأقصر.

كما شاركوا في حوار مفتوح مع مستثمري قطاع السياحة الثقافية والمجتمع المحلي حول التجربة السياحية الحالية والتحديات التى تواجه مستقبل مدينة إسنا، ومساهمات القطاع الخاص فى مجال التنمية المستدامة بمحافظة الأقصر، واستعرضت خلاله مؤسسة تكوين القائمة على مشروع تنمية إسنا ما تم إنجازه من أعمال في المشروع، وقد نتج عن هذه المناقشات عدة توصيات من بينها أهمية المشاركة المجتمعية فى إطار مشاركة كافة الأطراف المعنية فى تحقيق التنمية المستدامة للمدن التاريخية، وضرورة تأهيل وتطوير الطرق والمسارات المؤدية للمسار السياحي من أجل معالجة المشكلات التي تواجه القطاع السياحي في تنظيم الزيارات، وزيادة عدد الغرف الفندقية والطاقة الاستيعابية للفنادق فى مدينة إسنا، وإمكانية فتح المزارات الأثرية ليلًا.

كما تضمنت فعاليات اليوم، ندوة وعرض تقرير حول "الخطة التنافسية السياحية"، و"خطة الترويج والتسويق السياحي" لمدينة اسنا، ومجموعة من البرامج والتجارب السياحية بالمدينة، إلى جانب عرض كتيب "التراث الثقافي غير المادي لمدينة اسنا" بهدف توضيح إمكانات النمو الشامل للسياحة بالمدينة.

ثم توجه الوفد في زيارة ميدانية لعدد من المناطق الأثرية بمدينة إسنا.

ومشروع "الاستثمار في السياحة المستدامة والمتكاملة بمدينة إسنا"، هو أحد المشروعات التى تم تنفيذها من خلال منحة سايت بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بهدف زيادة القدرات لترميم وإعادة التأهيل مزيد من المواقع الثقافية وتطوير المنتجات والخدمات المقدمة للسائحين بهذه المنطقة بما يعود بالنفع على سكانها وعلى صناعة السياحة فى مصر.