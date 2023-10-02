نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بين التزكيات والتوكيلات".. إلى أين وصل مرشحو الرئاسة المحتملين؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري، لليوم الثامن على التوالي، عملها لتوثيق توكيلات المواطنين المؤيدين للمرشحين في الانتخابات الرئاسية، وذلك تمهيدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية المُقبلة، فقد حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، موعد فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية وتلقي طلبات المرشحين، بدءًا من الخميس الموافق 5 أكتوبر وحتى السبت 14 أكتوبر.

المرشحون المحتملون لخوض سباق الانتخابات الرئاسية

وفي إطار الاستعداد لخوض سباق الانتخابات الرئاسية، فقد استطاع 3 من المرشحين المحتملين استيفاء أولى شروط الترشح وهو الحصول على تزكية 20 عضوًا من أعضاء مجلس النواب، وهم المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بينما لم يتمكن المرشحين الـ 3 الآخرين من الحصول على تزكية للنواب، أو جمع التوكيلات المطلوبة والمُحددة بـ 25 ألف توكيل من 15 محافظة.

المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري



استطاع المهندس حازم عمر، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، الحصول على تأييد 48 نائبًا من أعضاء مجلس النواب، لتزكيته لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.

وفي إطار جولاته لمتابعة عمليات تحرير التوكيلات من قِبل المواطنين، تفقد المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي المحتمل، مكاتب الشهر العقاري بالقاهرة والجيزة، رغم استيفائه للشرط الأول من شروط الترشح وحصوله على تزكية 48 نائبًا داخل مجلس النواب.



وتوجه المرشح الرئاسي المحتمل، بالشكر والتقدير لكافة المواطنين الذين احتشدوا لتحرير توكيلات رسمية لترشحه في مختلف فروع مصلحة الشهر العقاري بجمهورية مصر العربية.



الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد



استطاع المرشح الرئاسي المحتمل، الدكتور عبدالسند يمامة، الحصول على 26 تأييد من أعضاء مجلس النواب لتزكيته لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.



وسط هتافات "الرئيس أهو".. "يمامة" يجري جوله بمكاتب توثيق الشهر العقاري

وفي إطار تفقد رئيس الوفد للاطمئنان على عملية تحرير التوكيلات، أجرى "يمامة" جولة بمكتبي توثيق الشهر العقاري بروض الفرج والمهندسين، رافقه خلالها ياسر الهضيبي السكرتير المتحدث الرسمي والإعلامي باسم الحزب والحملة الانتخابية لرئيس الحزب، وسط هتافات مؤيديه "عاش الوفد ضمير الأمة والرئيس أهو".

والتقط "يمامه" خلال جولته الصور مع محرري التوكيلات له، وناقش معهم العديد من المشكلات التي تواجههم، ووعد بوضع حلول جذرية للمشكلات العامة التي تهم جميع المصريين.



وأكد رئيس حزب الوفد، أنه سوف يعلن عن برنامجه الانتخابي بعد تقديم أوراق ترشحه للهيئة الوطنية للانتخابات، لافتًا إلى أنه يضع نصب عينيه الأزمة الاقتصادية الحالية والتي يعكف على إيجاد حلولا له ومع مجموعة من المتخصصين.





فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي



استطاع المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران، الانتهاء من أولى إجراءات ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المُقبلة، وذلك من خلال حصوله على التزكيات اللازمة من أعضاء مجلس النواب، فقد حصل "زهران" على تأييد 20 عضوًا من البرلمان من بينهم 7 نواب للحزب ونائبين لحزب العدل، الذي أعلن في وقت سابق دعمه لفريد زهران لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة.



وفي إطار جولاته، التقى فريد زهران، المرشح الرئاسي المحتمل، بأعضاء النادي الليبرالي للحديث بشأن الانتخابات الرئاسية، منهم النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب، والمهندس عماد رؤوف، عضو مؤسس بالنادي،



وتناول اللقاء حديث المرشح الرئاسي المحتمل، عن محاور هامة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية في مصر واستعادة الثقة في الاقتصاد المصري.



وفي إطار جولات "زهران" بين الأحزاب السياسية، فقد أعلن حزب العدل، برئاسة النائب عبدالمنعم إمام، دعمه للمرشح الرئاسي فريد زهران، وذلك عقب استقباله بمقر حزب العدل، للنقاش حول الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدًا أن العلاقة بين حزبي العدل والمصري الديمقراطي الاجتماعي هي علاقة استراتيجية.



جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور

توجهت جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور المحتملة، أمس، إلى مقر مجلس النواب، للحصول على تزكية الأعضاء لاستكمال إجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية، إلا أنها لم تتمكن من الحصول على تزكية أيا من النواب، نظرًا لحضورها عقب رفع الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، ومغادرة النواب مقر المجلس.



وفي إطار جولاتها تفقدت "إسماعيل" مكاتب الشهر العقاري بوسط وجنوب القاهرة، مؤكدة أن معركة التوكيلات الشعبية، مشيرة إلى أن جزء أساسي من قرار ترشحها ومشاركتها في هذه الانتخابات هو استعادة العلاقات بالقطاعات الشعبية بكل أطياف المجتمع المصري، لعودة اهتمامهم بالسياسة.

النائب البرلماني السابق أحمد الطنطاوي



يواصل المرشح المحتمل أحمد الطنطاوى، جمع التوكيلات المطلوبة للترشح للانتخابات الرئاسية، لكنه لم يستطع الحصول على تزكية من قِبل أعضاء مجلس النواب، وحتى الآن لم تعلن حملة المرشح المحتمل عن عدد التوكيلات التي تم تحريرها لصالحه، على الرغم من دعم بعض من أحزاب المعارضة له، ومنها حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، حزب الكرامة.

المستشار أحمد الفضالي رئيس تيار الاستقلال



نفس الأمر مع المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الفضالي، فلم يستطع الحصول على نماذج تزكية النواب، أو جمع التوكيلات حتى الآن، على الرغم من اقتراب موعد فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية للمرشحين الذين تنطبق عليهم الشروط اعتبار من يوم 5 أكتوبر وحتى يوم 14 أكتوبر.



وفي إطار استعداداه للترشح للانتخابات الرئاسية، قام "الفضالي" بعمل جولات في عدد كبير من محافظات الصعيد، للاستماع إلى المواطنين وحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية وتأييده، ومن بين هذه المحافظات والمراكز (الفيوم، وبني سويف، وملوي، وديرمواس، وديروط).