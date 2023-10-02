نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف: انطلاق قافلتين دعويتين مع الأزهر إلى المنيا والوادي الجديد الجمعة القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الأوقاف د.مختار جمعة عن ا نطلاق قافلتين دعويتين مشتركتين بين الأزهر والأوقاف إلى محافظتي (المنيا– الوادي الجديد ) الجمعة القادمة.

القافلة الدعوية برعاية الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب شيخ الأزهر ووزير الأوقاف د/ محمد مختار جمعة

وذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الوزارة والأزهر، وبرعاية الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب شيخ الأزهر،ووزير الأوقاف د/ محمد مختار جمعة، تنطلق القافلتين يوم الجمعة القادمة الموافق (21ربيع أول 1445هـ)،6 / 10، وتضم (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " فضل الشهادة ومكانة الشهداء عند ربهم "، وذلك على النحو التالي:



