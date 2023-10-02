«الشعب بيفرح».. المصريون يحتفلون بإعلان السيسي للترشح في الانتخابات الرئاسية

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أحمد جودة - القاهرة - شهد ميدان الجلاء بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة احتفالات آلاف المواطنين، عقب إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي ترشحه للانتخابات الرئاسية 2024، استجابة لنزول المواطنين في الميادين الذين طالبوا الرئيس بالترشح لفترة رئاسية قادمة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

ونزل الشعب المصري في جميع الميادين والمحافظات لمطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسى للترشح في الانتخابات الرئاسية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، وللمشاركة فى احتفالية الذكرى الخمسين لانتصارات نصر أكتوبر، وذلك تحت الأنغام الوطنية التي أداها عدد من المطربين.

وشهد الميدان حمل المواطنين للاعلام واللافتات والتي تحمل صور الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه وتأييده للترشح للانتخابات الرئاسية، حيث حملت اللافتات الآتي « بنحبك يا سيسي».

واستعدت محافظة الجيزة، صباح اليوم الإثنين، للاحتفالية الشعبية الكبرى، التي تنظم مساء اليوم احتفالا بالذكرى الـ 50 لانتصارات السادس من أكتوبر التاريخية المجيدة.

وتُنظم الاحتفالية الكبرى في ميدان الجلاء بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة، وذلك تزامنا مع الاحتفالات الرسمية والشعبية التي تنطلق في ربوع مصر المحروسة تعبيرا عن مشاعر الفرحة والفخر والاعتزاز بالذكرى الخمسين للحرب والانتصارات الباسلة.

وشهد ميدان الجلاء بمنطقة الدقي، تزيين لكافة محيطه بالأنوار، فضلا عن إقامة منصة ضخمة مقرر أن يقام من عليها الحفل الكبير، الذي يتضمن فقرات فنية وترفيهية وعروض غنائية وثقافية وتراثية متميزة وسط كرنفال جماهيرى حاشد.

ويشارك نخبة من نجوم الأغنية في مقدمتهم حميد الشاعري، وإيهاب توفيق، ومصطفى قمر، بالغناء اليوم في مختلف ميادين مصر، حيث يشهد ميدان الجلاء في منطقة الدقي، تقديم المطربين إيهاب توفيق، وحكيم، والمطرب الشعبي رضا البحراوي، مجموعة من أغانيهم الوطنية.