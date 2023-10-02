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أحمد جودة - القاهرة - ظهر الرئيسي السيسي خلال لقاء تلفزيوني مساء اليوم الإثنين 2 أكتوبر وأعلن عن ترشحه في الانتخابات الرئاسية 2024، والمقرر خوض الجولة الأولى في شهر ديسمبر القادم، حيث صرح خلال اللقاء رسالة للشعب المصري وقال" إنه قد واجهه تحديات وصعوبات خلال فترة رئاسته وكل الازمات قد عبر بها بمساعدة الشعب وذلك من أجل تجديد الأمل وتحسين الأوضاع".

كما اضاف خلال اللقاء إن كان في غيري أولى بها مني فوفقه وإذا كنت انا أولى بها فوفقني، لذلك قد لبيت ندائكم وأعلن ترشحي لاستكمال الحلم وخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.

بعد إعلان "السيسي" ترشحه رسميا.. من مرشحين الانتخابات الرئاسية 2024؟

الانتخابات الرئاسية 2024.. السيسي يعلن ترشحه.. من المرشحين للانتخابات:

تنشر بوابة الفجر إلالكترونية تفاصيل كل ما تريد معرفته عن الانتخابات الرئاسية 2024، من المرشحين المحتملين لخوض الانتخابات الرئاسية، ذلك ضمن الخدمه المستمرة للموقع لمتابعيه وزواره على مدار الساعة لحظة بلحظة.

الهيئة الوطنية للانتخابات تفتح باب التقديم.. الانتخابات الرئاسية 2024:

أعلنت الهيئة الوطنية المسئولة عن الانتخابات الرئاسية 2024 فتح باب الترشح لخوض السباق الرئاسي والذي سيستمر ليوم 14 أكتوبر الجاري، حيث صرحت الهيئة عن استعدادها لاستقبال المرشحين والوكلاء في جميع الأوقات والاجازات بداية من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مسآء.



الانتخابات الرئاسية 2024، كما أعلنت عن مقر سحب النماذج الخاصة بطلب الترشح للتوقيع عليها وذلك في مكان مخصص داخل مقر الهيئة، كما يقوم طالب الترشح بعمل بعض الفحوصات الطبية بمدينة نصر وذلك في إحدى المستشفيات المتخصصة وهم مستشفى معهد ناصر أو مستشفى الشيخ زايد أو مستشفى العاصمة الإدارية.

موعد خوض الانتخابات الرئاسية 2024:

من المقرر خوض الانتخابات الرئاسية 2024 في شهر ديسمبر المقبل، حيث يفتح باب التقديم من يوم 5 إلى 14 أكتوبر 2023، حيث ستبدأ الانتخابات من يوم 10 إلى 12 ديسمبر، بينما سيقوم المغتربين بالأدلاء بأصواتهم من 1 إلى 3 ديسمبر.

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الانتخابات الرئاسية 2024.. من المرشحين لخوض السباق الرئاسي:

عبدالفتاح السيسي.. رئيس الجمهورية الحالي أعلن ترشحه 2 أكتوبر.

عبد السيد يمامة.. رئيس حزب الوفد أعلن ترشحه 18 يونيو.

أحمد طنطاوي.. عضو مجلس نواب سابق أعلن ترشحه 20 أبريل.

أحمد الفضالي.. رئيس حزب السلام الديمقراطي أعلن ترشحه 26 يونيو.

جميلة إسماعيل.. رئيسة حزب الدستور أعلنت ترشحها 20 سبتمبر.

حازم سليمان عمر.. رئيس حزب الشعب الجمهوري.

فريد زهران. رئيس حزب المصري الديمقراطي أعلن ترشحه 20 سبتمبر.

الانتخابات الرئاسية 2024

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