رضا البحراوي يحيي حفل نصر أكتوبر بميدان الجلاء بالجيزة

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أحمد جودة - القاهرة - أحيا المطرب الشعبي رضا البحراوي احتفالية الذكرى الخمسين لانتصارات نصر أكتوبر، بميدان الجلاء بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة.

الرئيس السيسي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية



وشهد ميدان الجلاء بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة احتفالات آلاف المواطنين، عقب إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي ترشحه للانتخابات الرئاسية 2024، استجابة لنزول المواطنين في الميادين الذين طالبوا الرئيس بالترشح لفترة رئاسية قادمة.

ونزل الشعب المصري في جميع الميادين والمحافظات لمطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح في الانتخابات الرئاسية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، وللمشاركة فى احتفالية الذكرى الخمسين لانتصارات نصر أكتوبر، وذلك تحت الأنغام الوطنية التي أداها عدد من المطربين.



كما شهد الميدان مطالبة آلاف المواطنين الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح للانتخابات الرئاسية، لاستكمال مسيرة التنمية، حيث حمل المواطنون الأعلام واللافتات والتي تحمل صور الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه وتأييده للترشح للانتخابات الرئاسية، حيث حملت اللافتات الآتي « بنحبك يا سيسي.. كما مسيرتك.. هنكمل المشوار، وغيرها من اللافتات التي تدعم وتؤيد ترشح الرئيس للانتخابات الرئاسية».