نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق أولى جلسات دور الانعقاد الرابع لمجلس الشيوخ اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق، اليوم الثلاثاء، أعمال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وذلك بعد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي المجلس للانعقاد.

إجراءات الجلسة الافتتاحية

ومن المُقرر أن تبدأ الجلسة الافتتاحية بتلاوة قرار رئيس الجمهورية، رقم (409) لسنة 2023 بدعوة مجلس الشيوخ لافتتاح دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الأول.

كما تشهد الجلسة تلاوة قرار رئيس الجمهورية، رقم 287 لسنة 2023 بفض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، وكذلك تلاوة الرسائل والاعتذارات المُقدمة من النواب.

ويعقب الجلسة الافتتاحية، دعوة رئيس مجلس الشيوخ، الأعضاء لتعديل رغباتهم لعضوية اللجان النوعية، تمهيدًا لإجراءات انتخابها، والمقرر لها غدًا الأربعاء.

إجراءات انتخابات اللجان النوعية



مادة (40) يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، طلبات الأعضاء بالترشيح لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان.



مادة (41) يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس النوعية.



مادة (42) يُعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها، ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

مادة (43) تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.



وتقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات الأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان، وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المترشحين بالتزكية.

ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.

14 لجنة نوعية



وتنشأ بالمجلس اللجان النوعية الآتية:

1- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.



2- لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار.



3- لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية.



4 لجنة الدفاع والأمن القومي.



5- لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.



6- لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.



7- لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.



8- لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



9- لجنة الشباب والرياضة.



10- لجنة الصحة والسكان.



11- لجنة الزراعة والرى والموارد المائية.



12- لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى.



13- لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام.



14- لجنة الشئون الدينية والأوقاف.



وتعاون هذه اللجان المجلس فى ممارسة اختصاصاته.