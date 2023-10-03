نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كسور وكدمات.. تفاصيل الحالة الصحية لنقيب المهندسين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، لحادث سير أثناء رجوعه من أسيوط عقب تقديمه واجب العزاء في المهندس أسامة أنور عضو المجلس الأعلى للنقابة، الذي توفي جراء حادث سير كذلك، مما عرضه لإصابات خطيرة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

ووصل نقيب المهندسين إلى مستشفى المقاولون العرب فجر اليوم الثلاثاء، قادما من مستشفى بني سويف العام التخصصي عبر عربة إسعاف مجهزة.

وتواصلت "الفجر" مع مصدر داخل نقابة المهندسين لمعرفة الحالة الصحية لطارق النبراوي، وقال إن نقيب المهندسين غائب عن الوعي قليلا، وتم وضعه في العناية المركزة، مؤكدا أن الحالة مستقرة بعض الشيء وسوف يخضع لجراحة في قدمه اليسرى.

وتهشمت مقدمة العربية الخاصة بالنبراوي تماما جراء عملية التصادم،

ومن جانبه تعاطف عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين مع النقيب العام، وكتبوا على صفحاتهم المختلفة بمنصات التواصل الاجتماعي رسائل دعم للنبراوي وأسرته متمنين له وللسائق الخاص به الشفاء العاجل، فيما تفاعل معهم عدد من النقابات المهنية في مقدمتهم نقابة الصحفيين، التي تمنى نقيبها الشفاء للنبراوي من خلال منشور على صفحته بفيس بوك.

