رئيسا النواب والشيوخ يُهنئان السيسي بالذكرى الـ 50 لنصر أكتوبر

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أحمد جودة - القاهرة -



بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصار السادس من أكتوبر ١٩٧٣.

رئيس النواب يُهنئ السيسي بذكرى نصر اكتوبر



وجاء في نص برقية رئيس مجلس النواب: السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي- رئيس الجمهورية - بمشاعر يملؤها الفخر والعزة، يسعدني بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب أن أهنئ سيادتكم، والشعب المصري العظيم باليوبيل الذهبي لانتصار السادس من أكتوبر عام 1973م، من أعظم انتصارات مصر في تاريخها الحديث، والذي جسد أصالة وانتماء شعب مصر وقواته المسلحة لهذا الوطن، وأثبت للعالم أجمع أنه لا تهاون مع معتد، ولا تفريط في حبة رمل من أرض مصر الطاهرة، ولا تسامح في استرداد سيادتنا على أراضينا.

وأضاف رئيس مجلس النواب: أدعو المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة المجيدة على سيادتكم بكل الخير، وأن يحفظ لمصر مكانتها وأمنها بجهودكم، وجهود أبنائها المخلصين.

رئيس الشيوخ يُهنئ السيسي بذكرى نصر اكتوبر العظيم

كما بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر العظيم.



وقال رئيس مجلس الشيوخ في نص برقيته: بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء المجلس بأصدق التهاني والأمنيات الطيبة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر العظيم، تلك الذكرى المجيدة التي نستعيد فيها لحظات المجد والعزة والقوة، التى صاغها أبطالنا البواسل فى ملحمة سطروا فيها للتاريخ كيف استردوا الأرض والكرامة لمصر وللعرب أجمعين، بعد نصر يزداد شأنه والفخر به عامًا بعد عام.

ووجه المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تحية تقدير وإعزاز لجيش مصر الباسل، الذي حقق ذلك النصر التاريخي منذ خمسين عامًا، لتتحول بفضل الله وفضل تضحياته أرض سيناء من ساحة معارك إلى واحة تعمير ونهضة شاملة.



واختتم رئيس مجلس الشيوخ، وأنتهز هذه المناسبة لاؤكد على فخرنا جميعًا بجهودكم العظيمة المخلصة في بناء الدولة العصرية، وندعو الله عز وجل أن يوفقكم في مسيرتكم ويسدد خطاكم، ويمتعكم بموفور الصحة والعافية، قائدًا لمصرنا، ومدافعًا عن أمتنا ومنطقتنا وقارتنا، فَسِر على بركة الله وتوفيقه.