نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقابة العاملين بالصحافة والطباعة والإعلام تعلن تأييدها للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أرسلت النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار، ببرقية شكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لاستجابته لمطالب العمال بالترشح للانتخابات القادمة على منصب رئيس الجمهورية.

وقالت النقابة في بيان لها، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعمل منذ اليوم الأول لتوليه المسؤولية، على تحقيق حلم بناء الدولة المصرية الحديثة، حتى تكون في مصاف الدول المتقدمة لصالح المواطن المصرية.

وأضافت أنه من المؤمنين بتطبيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وقد اتضح ذلك جليًا، وذلك من خلال قراراته المتتالية بزيادة الحد الأدنى للأجور خلال التسع سنوات الماضية، والحِزم الاجتماعية المختلفة لإصلاح هياكل الأجور، بالإضافة إلى اهتمامه الدائم بالعمالة الأقل

دخلًا، خاصة العمالة غير المنتظمة وذوي القدرات الخاصة.

وأكد العاملون بالصحافة ويؤكد العاملون بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار، أنهم سيقدّمون مجموعة منهم للعمل في حملة الرئيس الانتخابية، من أجل الدعم والمساندة، وأنهم سيحثون جميع زملائهم بالخروج يوم الانتخابات، للتصويت لصالح الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل استكمال المسيرة ورد الجميل.