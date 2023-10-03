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نقابة العاملين بصناعات البناء والأخشاب: استجابة السيسي بالترشح جاءت تقديرًا للمواطنين الواثقين في قدرته

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أحمد جودة - القاهرة - تقدّمت النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصُنع مواد البناء، بالشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لاستجابته للمناشدة وإعلان الترشح لولاية رئاسية جديدة.

وقالت النقابة في بيان لها، إن استجابة الرئيس جاءت تقديرًا للمواطنين الواثقين في قدرته على العبور بسفينة الوطن إلى بر الأمان، والمُضي قُدمًا في استكمال مسيرة الإنجازات، وتحقيق التنمية المُستدامة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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