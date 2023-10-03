نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقابة العاملين بصناعات البناء والأخشاب: استجابة السيسي بالترشح جاءت تقديرًا للمواطنين الواثقين في قدرته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدّمت النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصُنع مواد البناء، بالشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لاستجابته للمناشدة وإعلان الترشح لولاية رئاسية جديدة.

وقالت النقابة في بيان لها، إن استجابة الرئيس جاءت تقديرًا للمواطنين الواثقين في قدرته على العبور بسفينة الوطن إلى بر الأمان، والمُضي قُدمًا في استكمال مسيرة الإنجازات، وتحقيق التنمية المُستدامة.