نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للترشح للرئاسة.. عبد السند يمامه يُجري الكشف الطبي بمستشفى زايد التخصصي (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى الدكتورعبد السند يمامه، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ورئيس حزب الوفد، الكشف الطبي لانتخابات الرئاسة بمستشفى زايد التخصصي اليوم الثلاثاء.

تحدد المادة 142 من «الدستور» شروطًا يجب توافرها لقبول ترشح أي شخص لرئاسة الجمهورية، كالتالي:

-يجب على المترشح الحصول على دعم 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، ويجب أن يحصل على تأييد ما لا يقل عن 25 ألف مواطن من 15 محافظة على الأقل، بحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة.

-ولا يجوز دعم أكثر من مترشح وفقًا للقانون، ويتم انتخاب رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة في الاقتراع العام السري المباشر، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.

- أن يكون مصريا من أبوين مصريين

- ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.



- أن يكون حاصلا على مؤهل عال

- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية

- ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره

- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا

- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية

- ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية