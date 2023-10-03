نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقابة العاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية تعلن دعمها للرئيس السيسي في الانتخابات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت إدارة النقابة العامة واللجان النقابية للنقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية على مستوى الجمهورية، دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المُقبلة.

وتوجّهت النقابة في بيان لها، بالشكر للرئيس السيسي، ووصفوه بـ "قائد قاطرة التنمية"، على استجابته لنداء الواجب ونداء الوطن، نحو استكمال مسيرة العطاء والبناء، من بناء مصر الحديثة، التي ننعم فيها بالاستقرار والأمان.

وأضافت النقابة: “نتطلّع معه لمزيد من التقدّم والازدهار في مسيرة المستقبل، ونحن معه مؤيدين، وبه إن شاء الله مُنتصرين، وعلى العهد أوفياء مُخلصين، إن استجابته لنداء الوطن لهو أمر مُقدّر، وندعو الله سبحانه وتعالى لسيادته ولمصرنا العزيزة الغالية، بكل التوفيق والنجاح”.