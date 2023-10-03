نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يعلن افتتاح 22 مسجدًا جديدًا الجمعة القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الأوقاف د. مختار جمعة عن افتتاح ( 22 ) مسجدًا الجمعة القادمة.



وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى سيتم بإذن الله تعالى افتتاح ( 22 ) مسجدًا يوم الجمعة الموافق 6 / 10 / 2023م، منها ( 16 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 6 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2023 م حتى تاريخه ( 227 ) مسجدًا منها ( 163 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 64 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا.