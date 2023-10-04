ملتقى توظيف في الأسكندرية يوفر فرص عمل للشباب بمشاركة 33 شركة خاصة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 أكتوبر 2023 12:31 مساءً - أعلنت وزارة العمل في بيان لها اليوم عن تفاصيل افتتاح ملتقى توظيف للشباب نظمته مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية،تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة،و بحضور اللواء خالد جمعه سكرتير عام المحافظة بساحة فندق الهيلتون جرين بلازا بالإسكندرية، والذي شارك فيه 33 شركة ،لتوفير 9900 فرصة عمل للشباب من الجنسين، كما شهد الملتقى تسليم 141 عقد عمل لذوى الهمم من أبناء المحافظة والمقيمين فيها،وتضمنت فعاليات الملتقى عرض منتجات خريجي دورات التدريب المهني المجانية بمراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة للوزارة، كما شمل استخراج شهادة قيد "كعب العمل" إلكتروني لأول مرة بقسم الاستقبال، وذلك في إطار تنفيذ خطة "الوزارة" في هذا المجال ،وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين..

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالاسكندرية في تقريره للوزارة، أن الملتقى شهد فقرة للارشاد المهني، وطرق توعية الشباب بعملية التقديم في الوظائف والإجراءات المطلوبة، ومعرض لمنتجات مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة والذي تفقدها وكيل المديرية والسكرتير العام، ومنوهاً إلى أن الملتقى شهد إقبال كبير من الشباب للحصول على فرص العمل المتاحة والتي تتناسب مع إمكانياتهم وطموحاتهم، ومؤكداً ان المديرية مستمرة في متابعة عمليه تشغيل راغبى العمل في أماكن عملهم من قبل فريق متخصص من الأجهزة التابعة للتأكد من تمتعهم بكافة الحقوق والواجبات التى كفلها لهم القانون داخل أماكن عملهم..