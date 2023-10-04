نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الصحفيين" تعقد ندوة في مئوية سيد درويش بعنوان "من أجل بلادى - بلادي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظّم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمود كامل عضو مجلس النقابة، ندوة بعنوان “من أجل النشيد الوطني”، يوم الإثنين 9 أكتوبر بالقاعة المستديرة قاعة "أمين الرافعي" في الدور الثالث الساعة 7 مساءً.

تُقام الندوة فب إطار احتفالات نقابة الصحفيين بمئوية سيد درويش، التي بدأت مطلع الشهر الماضي، وذلك بعدما كشفت الصحافة المصرية -خلال المئوية- عن دلائل ومؤشرات، ووقائع جديدة عن أحقية سيد درويش في تأليف كلمات النشيد، التب نُسبت إلى الشاعر محمد يونس القاضي منذ عام 1968م.

وتستهدف الندوة محاولة السعي إلى تشكيل لجنة بحثية علمية فنية محايدة، من كل الجهات المعنية؛ للوقوف على الصاحب الأصيل والحقيقي لكلمات النشيد، الذي هو عنوان رئيسي من العناوين التب تبني وترسخ، وتثبت في أنفسنا روح الانتماء للوطن منذ الصغر.

يدير الندوة الكاتب الصحفي خيري حسن، ويتحدّث فيها الناقد المسرحي أحمد عبدالرازق أبو العلا، والناقد شعبان يوسف، والزملاء من الكتّاب والصحفيين، محمد الباز رئيس مجلس إدارة صحيفة "الدستور"، والدكتور وجدي زين الدين رئيس تحرير صحيفة "الوفد"، وأمجد مصطفى، ومحمد توفيق، ومن الباحثين مصطفى إبراهيم طلعت، ومحمود عوضين، ومحمد الهادى، ويحضرها محمد حسن درويش حفيد الشيخ سيد درويش، والدعوة عامة ومفتوحة للجميع ولكل الآراء.