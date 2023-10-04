نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الانتخابات الرئاسية المقبلة| سلوى الهرش: اختيار السيسي بالنسبة لنا هو مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الحاجة سلوى الهرش، منسق المرأة بالقبائل العربية وعضو الهيئة العليا لحملة مواطن لدعم مصر، إن اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة، بالنسبة لنا هو اختيار لمصر لأنه الوحيد القادر على استكمال مسيرة البناء وتحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى، وكذلك لأنه يستطيع المرور من هذه الظروف الصعبة التي نمر بها.

وأضافت الهرش، أن الرئيس السيسي، لديه مشروع وطني مخطط ومدروس يهدف لإحداث نقلة نوعية لمصر ووضعها في مصاف الدولة المتقدمة، مشيرة إلى أهمية وضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وخصوصا في الوقت الراهن لأن المخاطر والتحديات كبيرة وتحتاج إلى تكاتف الجميع، وأن يكون دائما هدفنا الأول والأخير هو مصر.

كان محمد فاروق، المنسق العام لحملة مواطن لدعم مصر، أعلن تدشين أول وأكبر حملة تأييد ودعم للرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، في الداخل والخارج، تحت شعار "كن مع الوطن".