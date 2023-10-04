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"الوطنية للصحافة" تكلّف رؤساء التحرير ومجالس الإدارات بتسيير الأعمال 3 أشهر

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أحمد جودة - القاهرة - “الوطنية للصحافة” 
 

عقدت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، اجتماعًا أمس الثلاثاء الموافق 3/10/2023، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور الأعضاء، وأمين عام الهيئة.

وقررت الهيئة في اجتماعها الموافقة على الآتي:

أولًا: يُكلف رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء تحرير الإصدارات الورقية والإلكترونية، بالمؤسسات الصحفية القومية، بتشكيلهم الحالي، بتسيير الأعمال اللازمة والضرورية لإدارة المؤسسات والإصدارات الصحفية والإلكترونية، لمدة ثلاثة أشهر.

ثانيًا: تُكلف مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، بتسيير الأعمال اللازمة والضرورية لإدارة المؤسسات.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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