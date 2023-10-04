نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الوطنية للصحافة" تكلّف رؤساء التحرير ومجالس الإدارات بتسيير الأعمال 3 أشهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - “الوطنية للصحافة”



عقدت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، اجتماعًا أمس الثلاثاء الموافق 3/10/2023، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور الأعضاء، وأمين عام الهيئة.

وقررت الهيئة في اجتماعها الموافقة على الآتي:

أولًا: يُكلف رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء تحرير الإصدارات الورقية والإلكترونية، بالمؤسسات الصحفية القومية، بتشكيلهم الحالي، بتسيير الأعمال اللازمة والضرورية لإدارة المؤسسات والإصدارات الصحفية والإلكترونية، لمدة ثلاثة أشهر.

ثانيًا: تُكلف مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، بتسيير الأعمال اللازمة والضرورية لإدارة المؤسسات.