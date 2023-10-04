نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر التشكيل النهائي لهيئات مكتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، اليوم الأربعاء لإعلان تشكيل قوائم اللجان النوعية، حيث شهدت الجلسة دعوة الأعضاء، لتقديم أي اعتراضات بشأن تشكيل اللجان النوعية، من خلال طلب كتابي موجه لرئيس المجلس.



وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الموافقة على قوائم تشكيل اللجان النوعية في صورتها النهائية، جاء ذلك بعدما لم يتلق المجلس أي اعتراضات من الأعضاء على تشكيل اللجان النوعية.

وترصد بوابة "الفجر" تشكيل اللجان النوعية كالآتي:

(لجنة الزراعة والري)



الرئيس/ المهندس عبدالسلام الجبلي

الوكيل/ النائب جمال ابوالفتوح

الوكيل/ النائب محمد السباعي

أمين السر/ النائب عمرو ابوالسعود



(لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)

الرئيس/ الدكتور محمد نبيل دعبس

الوكيل/ الدكتور أحمد علي البدري

الوكيل/ الدكتورة رندا محمد مصطفي

أمين السر/ الدكتور ناحج محمد سيد



(لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة)

الرئيس/ النائب عبد الخالق عياد

الوكيل/ النائب عمرو عزت

الوكيل/ النائب مجدي عبد الرحيم سليم

أمين السر/ النائبة نهى أحمد فتحي

(لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل)

الرئيس/ النائب خالد محمد سعيد

الوكيل/ النائب فايز إبراهيم محمد

الوكيل/ النائب أكمل الله فريد

أمين السر/ أحمد صبور



(لجنة الصحة والسكان)

الرئيس/ الدكتور علي مهران

الوكيل/ الدكتور حسين خضير

الوكيل/ الدكتور عمرو حجاب

أمين السر/ الدكتور أسامه فهيم إبراهيم منصور



(لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة)

الرئيس/ النائب محمد حلاوة

الوكيل/ محمد المنزلاوي

الوكيل/ تيسير مطر

أمين السر/ أحمد الجندي

(الشؤون الخارجية والعربية والافريقية)

الرئيس/ النائب حازم عمر

الوكيل/ عفت السادات

الوكيل/ سماء سليمان

أمين السر/ النائبة عايدة نصيف



(لجنة حقوق الإنسان)

الرئيس/ النائب محمد هيبة

الوكيل/ النائب أبو الفتوح محمد

الوكيل/ النائب مجدى فريد

أمين السر/ النائبة رشا نصير

(لجنة الثقافة والاعلام)

الرئيس/ الكاتب الصحفي محمود مسلم

الوكيل/ الدكتورة سهير عبد السلام

الوكيل/ النائبة سها سعيد

أمين السر/ النائب محمود القط



(لجنة الدفاع والأمن القومي)

الرئيس/ اللواء أسامة كامل منتصر

الوكيل/ اللواء طارق نصير

الوكيل/ اللواء محمد جاد

أمين السر/ اللواء خالد فوزي



(لجنة الشئون الدينية والأوقاف)

الرئيس/ النائب يوسف عامر

الوكيل/ النائب محمد سليم

الوكيل/ النائب نادر نسيم

أمين السر/ النائبة خضرة سالم

(لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية)

الرئيس/ المستشار محمد حسام

الوكيل/ الدكتور محمد شوقى

الوكيل/ عصام هلال عفيفى

أمين السر/ المستشار فرج فتحى

(لجنة الشباب والرياضة)

الرئيس/ النائب أحمد أبو هشيمة

الوكيل/ شريف فرج الجابري

الوكيل/ النائب أحمد دياب

أمين السر/ النائب محمد عمارة



(لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار)

الرئيس/ النائب هاني صلاح سرى الدين

الوكيل/ النائب جمال عبدالحليم عبدالوهاب

الوكيل / النائب ياسر محمد زكي إبراهيم

أمين السر/ النائب أكمل ساني نجاتي