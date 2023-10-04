نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علوم حلوان تنظم المؤتمر الدولي الأول للعلوم تحت عنوان "العلوم والاستدامة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظم كلية العلوم جامعة حلوان المؤتمر الدولى الأول للعلوم "العلوم والاستدامة" فى تمام الساعة التاسعة صباحا خلال الفترة من 17-18 أكتوبر 2023، بمجمع الفنون والثقافة، ويأتى هذا المؤتمر في إطار مجهودات الدولة لرفع عجلة التنمية ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وفي إطار تحقيق المسئولية لمؤسسات الدولة.

هذا وتقام فعاليات المؤتمر تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور مجدي الحجري عميد كلية العلوم، ويرأس المؤتمر الدكتور جلال الجميعى المستشار العلمى لرئيس الجامعة.

ويناقش المؤتمر أحدث الأبحاث العلمية والتطبيقية في مجالات عدة تهم قطاع الصناعة والصحة والبيئة والطاقة المتجددة والفضاء وقطاعات الصناعات الالكترونية والدوائية والكيميائية والبيولوجية والبترولية.

ويناقش المؤتمر العديد من المحاور متمثلة فى الرياضيات التطبيقية والرياضيات البحتة وعلوم الحاسب، والفيزياء النووية والفيزياء الحيوية والفيزياء الطبية والفيزياء الإشعاعية وفيزياء الجوامد وفيزياء الليزر وعلوم المواد النانونية وتطبيقاتها، الكيمياء التطبيقية والحيوية والعضوية والصناعية والطبية، والعلوم البيولوجية، والنبات والميكروبيولوجيا، وعلم الحيوان والفسيولوجى، والمناعة والوراثة، والعلوم البيئية، وتغيرات المناخ، والجيولوجيا والجيوفيزياء.

كما يقام على هامش المؤتمر ثلاث ورش عمل فى موضوعات" استخدام العزوم الإلكترونية المغزلية في تخزين المعلومات، علوم البترول، الحاضنات التكنولوجية".

ويحضر المؤتمر الباحثوان بالجامعات المصرية والعربية والأجنبية ومراكز الأبحاث بجمهورية مصر العربية وايضا السادة العاملين فى قطاع الصناعة والصحة والبيئة والطاقة المتجددة والفضاء وقطاعات الصناعات الالكترونية والدوائية والكيميائية والبيولوجية والبترولية، ويحاضر فى المؤتمر علماء من أمريكا وإنجلترا والنمسا والمانيا وماليزيا واليابان وكوريا الجنوبية.

ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع المؤتمر

