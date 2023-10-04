مياه الجيزة تكرم الفائزين بمسابقة القرآن الكريم والطلاب المتفوقين من أبناء العاملين

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أحمد جودة - القاهرة - كرمت شركة مياه الشرب بالجيزة، الفائزين بمسابقة القرآن الكريم، والطلاب المتفوقين من أبناء العاملين.

يأتي ذلك في إطار اهتمام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بتشجيع وتحفيز العاملين وتعزيز الف روح الانتماء للشركة لدى العاملين وأبناءهم، كرمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، تحت رعاية المهندس منصور بدوي، الفائزين بالمراكز الأولى في المسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم.

وجاء هذا التكريم بعد المسابقة التي نظمتها الإدارة العامة للعلاقات العامة، وبالتنسيق مع مديرية الأوقاف بالجيزة، لعدد ٨٥ متسابقًا، تنافسوا في حفظ القرآن كاملًا ونصف وربع القرآن، حيث تم تكريم "١٧" فائزًا، منهم" ٨" من العاملين، "٩" من أبناء العاملين.

وفي السياق ذاته، كرمت الشركة "١٨" طالبًا من المتفوقين دراسيًا من أبناء العاملين، منهم "٧" طلاب بمرحلة الثانوية العامة، و"١١" طالبًا بالمرحلة الإعدادية، وذلك في ضوء حرص الشركة الدائم على تكريم أبناء العاملين المتفوقين، تشجيعًا وتحفيزًا لهم لبذل المزيد من الجهد للنهوض والارتقاء بالوطن.

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