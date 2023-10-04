المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي يحرر توكيلا للمستشار محمود فوزي ليتولي اولي خطوات حملته الانتخابية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 أكتوبر 2023 05:34 مساءً - حرر المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، توكيلاً للمستشار محمود فوزي ليتولى أولي خطوات حملته الانتخابية.

وقبل يومين، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تعيين المستشار محمود فوزي، رئيساً للحملة الانتخابية والمستشار القانوني لها، في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.

ونشرت صفحة الحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، منشوراً عبر "فيس بوك" شعب مصر العظيم.. بناءً على ما أعلنته خلال الجلسة الختامية لمؤتمر "حكاية وطن"بالاضطلاع بمسؤوليتي الوطنية تلبية لندائكم لاستكمال الحلم، وامتداداً لسعْينا المشترك من أجل مصر، وما عقدت عليه العزم بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

فقد كلّفت السيد المستشار/ محمود فوزي، برئاسة حملتي الإنتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2024، وأن يكون ممثلي القانوني بها…. والله ولي التوفيق .. تحيا مصر.. تحيا مصر .. تحيا مصر