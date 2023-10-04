نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: غلق وتشميع مقهى مخالف بالمنيرة الغربية ورفع تعديات سوق عشوائي ببولاق الدكرور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين وبعد تلقى الصفحة الرسمية للمحافظة شكوى سكان شارع أبو جابر أول طريق السنترال بحي المنيرة الغربية من مقهى مفتوح على مدار الـ٢٤ساعة ويسبب ضوضاء وإشغال للطريق العام.

على الفور قامت أجهزة حي المنيرة بغلق وتشميع المقهى وبعد قيام صاحب المقهى من فض الشمع قام الحي وبالتعاون مع شرطة المرافق بإعادة غلق المقهى ومخاطبة شركات المرافق من مياه الشرب والكهرباء والغاز لقطع المرافق عن المقهى وجاري استكمال إجراءات إعادة الغلق والتشميع ومصادرة المحتويات واتخاذ كافه الإجراءات القانونية.

كما تم تلقت محافظة الجيزة شكوى من سكان شارع المليجى (المسمط ) بالملكة العشرين بحي بولاق الدكرور بشأن تضررهم من وجود سوق عشوائي بالشارع يعيق دخول وخروج سيارات الإسعاف والمطافىء وحركة المارة لانتشار الباعة الجائلين

وتم التعامل مع الشكوى من خلال حي بولاق الدكرور من خلال حمله قامت برفع كافة الإشغالات وإعادة الانضباط للشارع.

رفع تعديات

رفع تعديات

رفع تعديات

رفع تعديات

رفع تعديات

رفع تعديات