نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "عيار 21 الأكثر انتشارا".. سعر الذهب اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 في ختام التعاملات المسائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق سعر الذهب اليوم، الأربعاء 4 أكتوبر 2023 في ختام التعاملات المسائية، استقرارًا ملحوظًا في محلات الصاغة بالسوق المحلية دون سعر المصنعية، ونظرًا لانشغال الكثير من المواطنين سواء الراغبين في البيع والشراء أو المقبلين على الزواج بسعر الذهب اليوم، لذلك تحرص بوابة الفجر الإلكترونية على إفادة قرائها وزوارها بمزيد من المعلومات عن سعر الذهب اليوم، حيث جاء على النحو التالي.

"عيار 21 الأكثر انتشارًا" سعر الذهب اليوم الاربعاء 4 أكتوبر 2023

سعر الذهب اليوم عيار 21:

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 في محلات الصاغة بالسوق المحلية دون سعر المصنعية، نحو 2155 لللبيع، 2150 للشراء وسنعرض لكم في السطور التالية باقي أعيرة الذهب.

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية:

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.

سعر الذهب عيار 24

كما سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 مع في ختام التعاملات المسائية نحو 2462.75 للبيع، 2457.25 للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 22 مع في ختام التعاملات المسائية نحو 2257.5 للبيع، 2252.5 للشراء.

سعر الذهب عيار 18

كما سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 مع ختام التعاملات المسائية نحو 1847.25 للبيع، 1842.75 للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 14 مع ختام التعاملات المسائية نحو 1436.75 للبيع، و1433.25 للشراء.

سعر الذهب عيار 12

"عيار 21 الأكثر انتشارًا" سعر الذهب اليوم الاربعاء 4 أكتوبر 2023

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 12 مع في ختام التعاملات المسائية نحو 1231.5 للبيع، 1228.5 للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب في ختام التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 نحو 17240 للبيع، 17200 للشراء.

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سعر أوقية الذهب اليوم

ونظرًا لفقد سعر الذهب عالميًا مايقرب من 100 دولار، خلال الشهر الماضي، لذلك هبط سعر الأوقية من 1937 دولار إلى 1837 دولار في آخر التحديثات.

ما هو قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة؟

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، قد قررت يوم الخميس 21 سبتمبر 2023، تثبيت سعريّ عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.25%، 20.25%، 19.75% على الترتيب.