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”الوطنية للصحافة” تكلف رؤساء مجالس إدارات وتحرير المؤسسات القومية بتسيير الأعمال

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 أكتوبر 2023 06:30 مساءً - عقدت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي اجتماعاً لها بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة ، وبحضور الأعضاء ، و أمين عام الهيئة. وقررت الهيئة في اجتماعها الموافقة على تكليف رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء تحرير الإصدارات الورقية والإلكترونية بالمؤسسات الصحفية القومية بتشكيلهم الحالي بتسيير الأعمال اللازمة والضرورية لإدارة المؤسسات والإصدارات الصحفية والإلكترونية لمدة ثلاثة أشهر.

كما كلفت الهيئة الوطنية للصحافة، مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية بتسيير الأعمال اللازمة والضرورية لإدارة المؤسسات.

 

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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