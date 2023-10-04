نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كسر مفاجئ بخط مياه قطر ٨٠٠ مم بمنطقة العياط في الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، حدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطر ٨٠٠ مم بطريق ٥٣ المريوطية بالقرب من مدخل قرية بمها مركز العياط.

وأوضح المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه فور حدوث الكسر دفعت الشركة بفرق إصلاح ومعدات للتمكن من إنهاء عملية الإصلاح في أقرب وقت ممكن.

وأشار بدوي، أنه جاري حاليًا الكشف على موقع الكسر وشفط المياه الناتجة عن الكسر، موضحًا أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي قرى " بمها، اللشت، السعودية، أبو العباس، الناصرية، كفر طرخان، القطوري، كفر جرزا، الرقة،جرزا".

وتابع رئيس مياه الجيزة، أن الشركة دفعت بسيارات مياه نقية في الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة المياه بصورة طبيعية للمواطنين.