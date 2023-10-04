فريد زهران يجري الكشف الطبي الخاص بانتخابات الرئاسة بمعهد ناصر (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - أجرى فريد زهران، المرشح الرئاسي المحتمل، ورئيس حزب المصري الديمقراطي، الكشف الطبي بمستشفى معهد ناصر، استعدادًا لتقديمه ضمن أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.

فريد زهران



وخُضع المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران، للكشف الطبي البدني والذهني، بناء على القواعد التي نصت عليها الهيئة الوطنية للانتخابات، للترشح لمنصب رئيس الجمهورية بمعرفة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، على أن يستكمل الكشف الطبي السبت المقبل.

ومن المقرر، أن تعد الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة تقريرًا طبيًا بنتيجة الكشف الطبي البدني والذهني على طالب الترشح، يتضمن بيانًا ما إذا كان طالب الترشح مصابًا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية من عدمه.

وتضمن القرار أنه يجب أن يشتمل التقرير الطبي على بيانات طالب الترشح كاملة، وبصمة إبهام يده اليمني، وصورة شخصية حديثة له، ويعتمد التقرير والصورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة ويسلم التقرير إلى طالب الترشح مؤمنًا.