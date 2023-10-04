الرئيس: كل موارد مصر خصصت للمجهود الحربى بـ73 ورفض الهزيمة أدهش إسرائيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 أكتوبر 2023 07:30 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه رغم الدعم العربى لحرب أكتوبر 1973، تم تخصيص كل موارد مصر لصالح المجهود الحربى، متابعا: "لكم أن تدركوا أن الشعب المصرى فى هذا الوقت كان يخرج يجيب حاجته بالطابور، وقضية الوعى اللى أقصده أن غياب المشاهدة غياب الحضور، اللى بيتكلم غير اللى عاش، انت عايز تقول للى بيسمع انت ما شفتش ده.. لازم حد يدوقهم بالحكاية بعمقها".

أضاف الرئيس السيسى، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد: "حجم الجهد والإصرار اللى وضعوه المصريين رفضا للهزيمة كبير، والكلام ده يمكن أدهش الإسرائيليين نفسهم، وكانوا متوقعين أن الموضوع ده هيترتب عليه خروج رئيس مصر من المشهد فى مصر، وهقول للناس فى مصر أنا فى تقديرى كنت بعتبر أن أحد عناصر قوى الدولة الشاملة فى هذا الوقت هو شخص الرئيس".

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "كان تحدى آخر فى سنة 1970 عندما توفى الرئيس جمال عبد الناصر، ودى كانت ضربة كبيرة جدا جدا وقاسية جدا على وجدان الشعب المصري".