الرئيس السيسي يوجه بتقديم أعمال وثائقية لرفع وعي الشباب بانتصارات أكتوبر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 أكتوبر 2023 08:30 مساءً - وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم المزيد من الأعمال الوثائقية لرفع وعي الشباب والأمة، بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تعقيبا على كلمة الدكتورة مها شهبة أستاذة الإعلام وصناعة الأفلام الوثائقية، خلال جلسة نقاشية، عقدت ضمن فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، ضرورة بذل كل الجهود، من أجل استمرار وعي الأمة وشبابها، بصورة ناضجة وحية.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذه الأثناء الندوة التثقيفية الثامنة والثلاثين احتفالا بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وتشهد الندوة عرض أفلام تسجيلية وعروض فنية وغنائية، بالإضافة إلى تكريم أسر الشهداء والمصابين وأبطال القوات المسلحة.

وفي سياق أخر، قام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد، في تقليد عسكرى أصيل، وفاءً لشهداء مصر الأبرار.

ووضع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكليلين من الزهور على قبري الرئيس أنور السادات، والرئيس جمال عبد الناصر، كما قرأ الفاتحة على روحيهما الطاهرة.