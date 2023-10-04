محمد فؤاد: فخر ليا ولأولادى وأحفادى المشاركة فى الندوة التثقيفية أمام الرئيس

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 أكتوبر 2023 11:33 مساءً - قال النجم محمد فؤاد، على مشاركته بالغناء في الندوة التثقيفية، بمناسبة 50 عاما على حرب أكتوبر، إنه فخر له ولأولاه ولأحفاده أن يغنى فى مثل هذه المناسبة وأمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان النجم محمد فؤاد شارك في الفقرة الفنية بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وعرضت الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، فيلما تسجيليا من إنتاج الشؤون المعنوية للقوات المسلحة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن انتصارات أكتوبر 1973، وتضمن شهادات قيادات مصرية وإسرائيلية عن بطولات الحرب المجيدة.