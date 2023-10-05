نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تركي آل الشيخ عن صورته مع عمرو أديب: "أنا وأحد المعجبين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهر المستشار تركي آل الشيخ مع الإعلامي عمرو أديب، في صورة عبر حسابه الرسمي على الفيس بوك، معلقا: "أنا وأحد المعجبين".

وكان وجه تركي الحديث لعمرو أديب في وقت سابق، قائلًا: 80 % اتكلموا عنك، عمرو أديب أنت مجتهد ورائع وشاطر.. لكن جزءا من نجاحك وتاريخك صناعة سعودية، ليرد عمرو أديب، قائلا: «ليا الفخر».

وكان وصف رئيس هيئة الترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، الإعلامي المصري عمرو أديب، بأنه مذيع متميز، وصاحب أرقام عالية لدى المغتربين العرب من اليابان إلى أمريكا اللاتينية، مشيرًا إلى أن برنامجه الحكاية من الأكثر مشاهدة لدى هذه الشريحة، وهو ما تستهدفه هيئة الترفيه.

وكان كشف آل الشيخ، عن خطة كبيرة لتطوير البرنامج، واستضافته لنجوم عرب وعالميين، ومن بينهم كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح، علاوة على تغطية أحداث عالمية مثل «الإيمي» و«غرامي».