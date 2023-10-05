نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس أحد الأحياء الغارقة بمرسى مطروح: اخلوا البيوت فورا (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بثت صفحات التواصل الاجتماعي، فيديو به تعليق صوتي منسوب لـ حمدالله عبد اللطيف بو المسمارية رئيس الوحدة المحلية بالقصر، في محافظة مرسى مطروح، يناشد المواطنين الذين تقع منازلهم في مجري السيول بترك منازلهم.

وقال “بو المسمارية” في الفيديو المنسوب له، أناشد أهالينا جميع من في البيت بمجرى السيل يخرج من البيت، المنطقة خلف الوحدة المحلية، المنطقة على طريق أولاد فرجاني، ومنطقة حي الزيتون، اخلوا البيت سريعا.

وأنهى “رئيس الوحدة المحلية بالقصر”، الفيديو بالدعاء بالسلامة، ويظهر صور لتدفق غزير لمياه السيل الذي ضرب مرسى مطروح في الساعتين الماضيتين.

وبث العديد من المواطنين، بمنطقة الكيلو 4، بمحافظة مرسى مطروح، فيديوهات تظهر دخول مياه السيول لمنازلهم، وغمرها بالمياه، وسط استغاثات مستمرة على صفحات التواصل الاجتماعي، لإنقاذ المواطنين بمنطقة خروبة، بعد مزاعم بانهيار أحد السدود.

وكان قد قال أحد الناجين بمنطقة خروبة، بمحافظة مرسى مطروح، خلال اتصال هاتفي بمحرر “الفجر”، إن أهالي مرسى مطروح، قاموا بإنقاذهم، والمياه كانت غزيرة وكثيفة، وأغرقت الشوارع ودخلت بمنازل بعض المواطنين، مؤكدا أنه لم تقع ثمة إصابات ـ حسب ما رأي ـ.

غرق منطقة خروبة بـ مرسى مطروح

وكان بعض المواطنين بمنطقة خروبة، في محافظة مرسى مطروح، قد استغاث بعد غرق الشارع الذي يسكنون فيه، ودخول المياه للمنازل، وغرق سياراتهم بالكامل تحت المياه، وذلك جراء مياه الأمطار الغزيرة والتي أعقبها انهيار سد بالوادي بمنطقة خروبة.

أمطار مرسى مطروح تغرق خروبة

وبث بعض المواطنين فيديو، يظهر أحد المواطنين في منزله، وؤ سيارته بشكل شبه كامل، وهو يطلب “الفزعة” من أهل مطروح لسرعة إنقاذهم بسيارات الدفع الرباعي.

وكانت قد شهدت محافظة مرسى مطروح هطول أمطار غزيرة على مدينة مرسى مطروح ومناطق الساحل الشمالي الغربي، مصحوبة بارتفاع صوت الرعد وظهور البرق في سماء المنطقة.

أماكن سقوط الأمطار الغزيرة بـ مرسى مطروح

وتساقطت الأمطار الغزيرة بشكل خاص في مناطق مدينة مرسى مطروح، حيث أدت إلى تجمع المياه في الشوارع والأحياء مثل منطقة الرمل والقصر وعجيبة، كما تساقطت الأمطار أيضا في مدن الضبعة والعلمين ومدينة الحمام.

محافظ مرسى مطروح يوجه بالتحرك الفوري

وقد أمر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مجالس المدن والحماية المدنية، إدارة المرور، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتحرك الفوري لرفع تجمعات مياه الأمطار، خاصة على الطريق الدولي الساحلي الرابط بين مطروح وإسكندرية ومطروح والسلوم.