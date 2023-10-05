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أحمد جودة - القاهرة - شهدت محافظة مرسى مطروح منذ ساعات قليلة وقوع سيول وأمطار غزيرة في بعض مناطق المحافظة، أدى ذلك إلى قلق فزع الأهالي في المحافظة، بينما تكون المناطق التي ضربتها السيول هي الكيلو 4 والقصر ووادي الرمل، حيث وصلت الأمطار والسيول إلى داخل البيوت، بينما طالب عدد من الأهالي سرعة تحرك الجهات المسئولة إلى المناطق التي تضررت من السيول وإنقاذ الأهالي والأسر.



بينما شهدت منطقة سيدي حنيش عند الكيلو 43 في محافظة مرسى مطروح وجود سيول وأمطار فزعت الأهالي، وقد تسببت السيول غرق معظم المنطقة نتيجة تسريب مياة الأمطار والوديان.

سيول جارفة تضرب محافظة مرسى مطروح " متابعون ربنا يستر" ( ماذا يحدث هناك الأرصاد الجوية تحذر)

سيول تضرب محافظة مرسى مطروح.. فزع الاهالي وتحرك الحكومة:

تنشر بوابة الفجر إلالكترونية تفاصيل كل ما تريد معرفته عن السيول والامطار التي وقعت في محافظة مرسى مطروح، ذلك ضمن الخدمه المستمرة للموقع لمتابعيه وزواره على مدار الساعة لحظة بلحظة



سيول مرسى مطروح.. بيان هيئة الأرصاد الجوية:

صدر بيان من هيئة الأرصاد الجوية بشأن وقوع سيول في محافظة مرسى مطروح وتضرر بعض المناطق، حيث حذرت هيئة الأرصاد من تساقط بعض الأمطار المختلفة في شدة تساقطها على محافظة مرسى مطروح، كما تابع سقوط الأمطار السحب الرعدية، بينما قد يستمر سقوط بعض الأمطار الخفيفة في بعض مناطق الصحراء الغربية وشمال مرسى مطروح.

سيول جارفة تضرب محافظة مرسى مطروح " متابعون ربنا يستر" ( ماذا يحدث هناك الأرصاد الجوية تحذر)

سيول مطروح.. صور تظهر حجم السيول ومتابعون " ربنا يستر":



وسط تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بحجم السيول والأمطار التي تعرضت لها مناطق في محافظة مرسى مطروح، تصدر هاشتاج يحمل إسم " سيول مطروح" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أن السيول وقعت في مناطق القصر وأم الرخم ووادي الرمل، بينما جاءت تعليقات المتابعين" ربنا يستر".

سيول جارفة تضرب محافظة مرسى مطروح " متابعون ربنا يستر" ( ماذا يحدث هناك الأرصاد الجوية تحذر)

سيول جارفة تضرب محافظة مرسى مطروح " متابعون ربنا يستر" ( ماذا يحدث هناك الأرصاد الجوية تحذر)

سيول جارفة تضرب محافظة مرسى مطروح " متابعون ربنا يستر" ( ماذا يحدث هناك الأرصاد الجوية تحذر)